Пенза, 22 декабря, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Пензенской области по состоянию на 22 декабря зарегистрировали 99 306 случаев заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки — 308. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе заболели 310 жителей. Выздоровели с начала пандемии 77 288 ковид-пациентов, в том числе за сутки — 587 человек.

Скончались всего 4537 пациентов с коронавирусом, из них 14 — за последние 24 часа.

Как сообщало ИА REGNUMM, в России общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 составляет 10 292 983.

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