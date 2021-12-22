Симферополь, 22 декабря, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждён 151 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 22 декабря. Накануне, 21 декабря, было выявлено 53 носителя вируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 21 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрирован 151 случай новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 125 822 положительных на COVID-19», — уточнили в оперштабе.

Выздоровевшими в общей сложности, на утро 22 декабря, признаны — 116 745 человек, в том числе за последние сутки выписаны 95 пациентов. Скончались 4 132 человека с подтверждённым COVID-19, 24 новых смерти зарегистрировано за последние 24 часа.