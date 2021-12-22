Москва, 22 декабря, 2021, 12:00 — ИА Регнум. На 92-м году ушел из жизни председатель совета ветеранов МВД РФ Иван Шилов. Об этом 22 декабря сообщил депутат российской Госдумы Александр Хинштейн (партия «Единая Россия») в своем Телеграмм-канале.

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«Печальное и очень скорбное известие: ушел из жизни человек-легенда, генерал-полковник Иван Федорович Шилов, один из патриархов правоохранительной службы, бессменный председатель совета ветеранов МВД. Искренне соболезную родным и близким», — написал он в своем сообщении.

Отметим, Иван Шилов родился 3 сентября 1930 года и начал службы в системе МВД солдатом внутренних войск. После окончания Калининградского военного училища был направлен в УВД Хабаровского края, где занимал должности уполномоченного уголовного розыска и старшего следователя.

В 1983 году он возглавил Главное управление уголовного розыска МВД СССР, а затем Главное управление внутренних дел Московской области. С марта 1988 года занимал должность первого заместителя министра внутренних дел СССР. Награжден орденами: «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За заслуги перед Отечеством» III степени, «Александр Невский», «Знак Почета», «Трудового Красного знамени», «Дружбы народов», нагрудным знаком «Почетный сотрудник МВД» и многочисленными ведомственными и юбилейными медалями.