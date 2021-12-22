Уфа, 22 декабря, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Почти 2,3 млрд рублей составил общий объем государственной поддержки малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного комплекса Башкирии в 2019—2021 годах. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

REGNUM Сельское хозяйство

Сообщается, что более 30% от этой суммы (821 млн рублей) было выделено в рамках реализации республиканского проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Отмечается, что в течение трех лет реализации данного регионального проекта в Башкирии были созданы 232 новых фермерских хозяйства. В потребительскую кооперацию были вовлечены свыше 5,7 тысяч участников. Помимо этого, субсидии в размере 143 млн рублей получили 77 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

«Ежегодный прирост выручки грантовиков составляет более 10%», — приводит пресс-служба слова заместителя премьер-министра правительства Башкирии — министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии план по привлечению резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в текущем году был перевыполнен в два раза.