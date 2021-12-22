Москва, , 12:07 — REGNUM Провокации со стороны НАТО в Черноморском регионе связаны в числе прочего с резким неприятием Соединёнными Штатами Америки российского проекта «Северный поток — 2». Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Мария Захарова Mid.ru

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По её словам, «вся провокативная деятельность в основе своей имеет опять же дикую аллергию США и в принципе натовского сообщества» в отношении газопровода «Северный поток — 2». При этом она отметила, что проект энергетически выгоден всей Европе и отдельным её странам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявляла, что новые санкции США, направленные против участников проекта «Северный поток — 2», незаконны. Более того, они бьют по интересам американских союзников.

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