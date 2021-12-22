Омск, 22 декабря, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Перед судом предстанет молодой человек, обвиняемый в разбойном нападении на таксистов в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 декабря в следственном управлении СКР по Омской области.

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Расследование уголовного дела в отношении омича завершено. Он обвиняется в мошенничестве (ч. 1 ст. 159 УК РФ), разбое (п. «в» ч. 4, ч. 2 ст. 162 УК РФ), убийстве (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство, сопряжённом с разбоем (ч. 3 ст. 30, п.п. «а, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, утром 31 января 2021 года в полицию обратился 34-летний водитель автомобиля Kia Sephia. Он сообщил, что на улице Челюскинцев в Омске молодой человек ударил его ножом и похитил автомобиль.

В этот же день в полицию поступило сообщение о том, что на улице Средняя в Омске обнаружено тело 43-летнего мужчины — водителя автомобиля Volvo 850. В области груди у убитого было ножевое ранение.

Вскоре стало ясно, что преступления совершил один и тот же человек. Подозреваемым стал 18-летний ранее неоднократно судимый за угоны и грабежи воспитанник адаптивной школы. В последнее время он злоупотреблял спиртным. Вскоре подозреваемого задержали.

Выяснилось, что злоумышленник поссорился со своей девушкой, выпил бутылку водки и рано утром решил сходить за сигаретами. Однако соседний магазин был закрыт. Злоумышленник увидел на улице мужчину на автомобиле Kia и попросил довезти его до открытого магазина.

Денег на оплату проезда у омича не было, поэтому он ударил водителя ножом. Когда пострадавший выбежал из машины, омич её угнал.

По дороге на улицу Средняя угонщик не справился с управлением и врезался в столб. Бросив автомобиль, он подошёл к водителю Volvo и попросил довезти его до дома на улицу Северная. Получив отказ, злоумышленник дважды ударил водителя в грудь. Вытащив умирающего мужчину на дорогу, он пересел за руль и поехал домой. Автомобиль он оставил у дома.

Омич похитил личные вещи потерпевших на общую сумму 224 тысячи рублей. Также следователи выяснили, что в сентябре 2020 года он похитил у несовершеннолетней знакомой смартфон за 40 тысяч рублей.

В ходе следствия обвиняемый вину признал частично. Он заявил, что не хотел похищать автомобиль, а просто собирался доехать до магазина, а потом вернуться домой.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что омич вменяем и может осознавать характер и общественную опасность своих действий. В настоящее время он содержится под стражей.

Уголовное дело после вручения молодому человеку копии обвинительного заключения направят в областной суд для рассмотрения.

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