Бейрут, , 12:01 — REGNUM В рамках своего визита в Бейрут, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с представителями правительства Ливана и командованием ливанской армии. Об этом сообщает агентство Lebanon-24.

Гутерриш Https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/استقبالات-العماد-قائد-الجيش-556

По данным журналистов, командующий вооруженными силами Ливана генерал Джозеф Аун принял в своем офисе Генерального секретаря ООН и сопровождающую его делегацию. Гутерриш высоко оценил деятельность военного ведомства по поддержанию безопасности и стабильности в свете тяжелого экономического кризиса, который переживает страна.

Он подчеркнул, что Организация Объединенных Наций поддерживает ливанскую армию, которая является основой стабильности страны. Генеральный секретарь ООН также призвал политическое руководство страны к скорейшему проведению реформ.

«Я призываю политических лидеров Ливана провести реформы, отвечающие требованиям ливанского народа о повышении благосостояния, подотчетности властей, защиты и прозрачности, чтобы возродить надежду на лучшее будущее», — заявил Гутерриш