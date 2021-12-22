Вашингтон, 22 декабря, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В Соединённых Штатах может появиться вакцина, которая будет защищать от всех вариантов коронавируса SARS-CoV-2, а также от ранее существовавших коронавирусов. Её разработкой в настоящее время занимаются специалисты Национального военно-медицинский центра имени Уолтера Рида. Об этом сообщил директор отдела инфекционных заболеваний центра Кайвон Моджаррад, передаёт Defense One.

Вакцина

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«Мы решили ориентироваться на долгосрочную перспективу, а не фокусироваться на изначальном появлении коронавируса. Мы понимаем, что вирусы мутируют, появятся новые варианты, а в будущем могут зародиться новые виды вирусов. Наша платформа и наш подход позволят подготовиться к этому», — пояснил Моджаррад.

Он добавил, что на сегодня уже завершена первая фаза клинических испытаний препарата от коронавируса на основе наночастиц спайкового ферритина, получившая название SpFN (spike ferritin nanoparticle), и результаты оказались положительные. В начале 2021 года вакцина также успешно прошла испытания на животных.

Директор отдела отметил, что испытания на людях затянулись, так как из-за распространения штаммов коронавируса «Дельта» и «Омикрон» было трудно найти участников, которые не прививались и не болели COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор ФНЦ исследования и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П.Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что вакцину от коронавируса «КовиВак», разработанную в Центре имени Чумакова, вероятно не придётся значительно менять после появления штамма коронавируса «Омикрон». По его словам, вакцина, которая представляет собой комплекс антигенов, полностью входящих в состав коронавируса, должна быть априори эффективна, однако пока исследования её эффективности против нового штамма не проводились.