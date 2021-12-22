Москва, 22 декабря, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, направленный на борьбу с телефонным мошенничеством, операторов связи будут штрафовать за пропуск «подменных номеров», передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

«Принятие закона — реальный шаг в борьбе с киберпреступностью и телефонными мошенничествами», — отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Штрафы для должностных лиц (в зависимости от правонарушения) составят от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, индивидуальные предприниматели заплатят от 200 тыс. до 800 тыс. рублей, юрлица — от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Только за семь месяцев 2021 года возбуждены уголовные дела по фактам 126,7 тыс. мошеннических звонков.

Действующий закон «О связи» впрямую обязывает операторов доставлять абоненту звонок под оригинальным номером, но норма повсеместно игнорируется, так как наказания за ее нарушение не предусмотрено.