Москва, 22 декабря, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Вторые сутки подряд среди регионов России по суточному приросту заражений коронавирусом лидирует Санкт-Петербург. Об этом 22 декабря сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Северной столице за сутки зафиксировали 2166 новых случаев заражения. На втором месте Москва — 1904. Третье место у Подмосковья — 1351. Вместе с ними в первой пятёрке Красноярский и Пермский края.

В России за сутки число выявленных заражений коронавирусом выросло на 25 264 случая и достигло 10 292 983 случаев с начала пандемии.