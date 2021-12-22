Канберра, 22 декабря, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Согласно новым данным Статического бюро Австралии, ишемическая болезнь сердца, деменция и рак сердца являются основным причинами смерти в стране в уходящем году. Соответствующую информацию 22 декабря опубликовали журналисты телеканала Nine News, ознакомившись со статистикой.

Смерть

С января по октябрь 2021 года от болезни сердца умерли 11 636 австралийцев. По данным ведомства, число смертей в сентябре и октябре было немного выше среднего исторического показателя, но уровень смертности на всей территории Австралии остается ниже среднего.

Деменция, включая болезнь Альцгеймера, является второй по значимости причиной смерти в Австралии. В среднем за отчетный период от нее умерли на 13,6% австралийцев (12 979 человек) выше среднего показателя за 2015−2019 годы, и цифра неуклонно растет.

За тот же период от рака умерли почти 41 000 человек, что на 6 процентов больше, чем в среднем за 2015−19 годы. Между тем, до 31 октября 2021 года за время пандемии из-за COVID-19 умер 1 671 человек.