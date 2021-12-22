Ульяновск, , 11:57 — REGNUM В Ульяновской области будут приняты усиленные меры безопасности в новогодние и рождественские праздники. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания в правительстве.

С Новым годом! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Власти отмечают, что на время праздников в регионе работа правоохранительного блока будет усилена в каждом муниципальном образовании. Разработаны графики дежурств «гвардейцев», полиции, спасателей, дружинников и добровольных пожарных.

В новогоднюю ночь в Ульяновской области будут охранять общественный порядок около 330 правоохранителей и 300 дружинников, на Рождество из-за богослужений увеличат присутствие сотрудников полиции и войск национальной гвардии.

«Дополнительно маршруты патрулирования будут приближены к местам потенциально массового нахождения граждан», — говорится в сообщении.

Чиновники отмечают, что при ухудшении оперативной обстановки будет подключён резерв сил, в том числе дополнительные следственно-оперативные группы для быстрого реагирования на сообщения граждан о правонарушениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске в новогодние праздники изменят работу общественного транспорта: он будет работать в режиме выходного дня, но в новогоднюю ночь и на Рождество пустят дополнительные маршруты для удобства и безопасности граждан.

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