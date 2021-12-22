Казань, , 11:57 — REGNUM В Татарии по состоянию на 22 декабря зарегистрировали 41 864 случая заражения коронавирусом. За последние сутки выявили 100 носителей инфекции, днем ранее сообщалось о 97 заболевших, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Коронавирус Permkrai.ru

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Выздоровели за время пандемии 35 130 ковид-пациентов, скончались 1389 носителей вируса. За сутки выписали по выздоровлении 214 человек, количество летальных исходов среди больных возросло на пять случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии медсертификаты потребуются теперь для прохода на аттракционы, в развлекательные комплексы на территории торговых центров, букмекерские конторы, компьютерные и интернет-клубы, а также боулинг.

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