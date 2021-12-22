Мадрид, , 11:56 — REGNUM Правительство Испании одобрило продление до декабря 2022 года всех операций представителей вооруженных сил за рубежом. Об этом заявила пресс-секретарь правительства Испании Исабель Родригес на пресс-конференции после заседания Совета министров.

Флаг Испании Efraimstochter

Всего в зарубежных военных операциях будут задействовано не более 3000 военнослужащих. На сегодняшний день 2400 испанских военных участвуют в 16 международных миссиях.

Родригес отметила, что вооруженные силы работают на благо безопасности и стабильности.