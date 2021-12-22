Канберра, 22 декабря, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Выступая на пресс-конференции, посвященной итогам заседания Национального кабинета министров Австралии 22 декабря, главный санитарный врач страны Пол Келли заявил, что в стране не наблюдалось роста госпитализаций из-за распространения штамма «Омикрон», несмотря на значительное увеличение числа случаев COVID-19 по всей стране. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Келли сказал, что нет никаких сомнений в том, что «Омикрон» уже вытесняет «Дельту» в самом густонаселенном штате страны Новом Южном Уэльсе.

Главный санитарный врач Австралии Келли также подчеркнул, что австралийцы должны носить маски, даже если это не является юридически обязательным.

«С этого момента я сам буду носить маску, куда бы я ни пошел … Мы знаем, что маски эффективны», — пообещал Келли, добавив, что право на введение масочного режима оставляют за собой правительства штатов и территорий Австралии.