Санкт-Петербург, , 12:09 — REGNUM В Санкт-Петербурге наказали коллекторов, которые перепутали 86-летнего горожанина с его однофамильцем и донимали старика требованием выплатить долг. Теперь коллекторы обязаны заплатить крупный штраф. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы (УФССП) судебных приставов по Санкт-Петербургу.

Коллектор Medweb.ru

С работой коллекторов 86-летний петербуржец знаком не понаслышке. Мужчине пришлось обратиться к судебным приставам после того как его «забросали» письмами с «напоминанием о необходимости выплаты имеющийся долг». Кроме того, коллекторы несколько раз лично приходили к нему домой.

Как выяснилось, пенсионер и правда не имел никаких долгов, а коллекторы перепутали мужчину с другим должником, который имеет те же фамилию, имя и отчество, день и месяц рождения, но разные года рождения — между ними 40 лет разницы.

«Допущенные коллекторским агентством нарушения выразились в несоблюдении требований Федерального закона №230-ФЗ («О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»), что привело к нарушению прав и законных интересов пожилого мужчины», — отметили в УФССП.

На действие «выбивальщиков долгов» был подан иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Суд привлек финансовую организацию к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). За свою «настойчивость» по отношению к добросовестному горожанину коллекторам придется выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей.