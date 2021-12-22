Новосибирск, , 11:57 — REGNUM В Новосибирской области в инфекционные стационары с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализировано 3649 пациентов, в том числе 46 детей. Об этом сегодня, 22 декабря, сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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«В отделениях реанимации находится 326 человек. На ИВЛ — 50 пациентов», — уточняется в оперативном сообщении.

Всего в регионе сделано 3 244 899 тестов на коронавирус.

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