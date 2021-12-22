Елизово, Камчатский край, , 11:56 — REGNUM На Камчатке 41-летнюю жительницу Елизово обвиняют в покушении на убийство, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры края.

Жених и невеста Unsplash

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Установлено, что в сентябре 2021 года обвиняемая в состоянии опьянения поссорилась с сожителем, который высказал недовольство тем, что перед бракосочетанием она проводит в компании других мужчин.

Во время ссоры мужчина сидел на подоконнике, а окно было распахнуто. Невеста подошла и с силой толкнула его. При этом, жених сопротивлялся, схватился пальцами правой руки за оконную раму, но женщина их разжала. Мужчина выпал из окна третьего этажа и получил многочисленные тяжелые травмы.

«На допросе женщина пояснила, что потерпевший в ходе конфликта её не оскорблял, каких-либо угроз не высказывал, физического насилия к ней не применял. А сама она очень импульсивный человек и у неё вспыльчивый характер. Уголовное дело направлено в Елизовский районный суд», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростовский районный суд Ярославской области удовлетворил ходатайство следователей об аресте жительницы Ростова, выкинувшей из окна собственную малолетнюю дочь.