Москва, , 11:55 — REGNUM Будет очень жаль, если игроки из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не поедут на Олимпийские игры в Пекине. Об этом 22 декабря заявил президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

Владислав Третьяк Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Очень жалко, конечно, если энхаэловцы не поедут, но, видите, как жизнь…» — сказал Третьяк RT.

Он добавил, что если на Олимпиаду не поедут хоккеисты из НХЛ, то поедут игроки из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

По словам Третьяка, в сборной России есть игроки, которые показали хороший хоккей на Кубке Первого канала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время НХЛ может объявить о том, что отказывается отпускать своих игроков на Олимпиаду в Пекине.

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