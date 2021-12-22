Москва, 22 декабря, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрию Хубезову («Единая Россия») попросить Минздрав убрать неопределенность и скорректировать приложение приказа об обязательной вакцинации и вывести детей из-под его норм, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«Здесь коллизия. Пускай возьмут и скорректируют приложение №2», — сказал Володин.

То, как написан приказ, дает простор для толкования и злоупотребления, отметил спикер Госдумы.

«Чтобы не было у нас произвольного толкования и злоупотребления, правильно было бы соблюсти юридическую чистоту, потому что у нас прививки носят добровольный характер», — сказал он.

При корректировке будет четко прописано, что вакцинация детей — добровольная и делается при условии согласия родителей.

«Решения должны быть чётки и понятны, как говорил президент. А они пугают людей, давайте успокоим общество», — подчеркнул Володин.