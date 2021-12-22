Райчихинск , , 11:54 — REGNUM В Амурской области вынесен приговор жителю города Райчихинск, который ударил сотрудника полиции. Мужчине назначены 2,5 года заключения с отбыванием в колонии общего режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря в пресс-службе Райчихинского городского суда.

Нападение

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Полицейский прибыл по вызову, который поступил от мужчины, избитого нетрезвым гражданином. Нападавший на молодого человека амурчанин бросился и на сотрудника полиции, ударив его ногой и кулаком. Отягчающими обстоятельствами стало то, что амурчанин ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и кражу имущества.

Житель Райчихинска пытался оспорить приговор, но безуспешно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье в Архаринском районе при исполнении своих служебных обязанностей 11 сентября погиб инспектор ДПС отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по области лейтенант полиции Вячеслав Шевалье. Инспектор остановил автомобиль для проверки информации о причастности водителя к преступной деятельности. Управлявший машиной мужчина задавил сотрудника ДПС и скрылся с места происшествия.