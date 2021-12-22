Краснодар, 22 декабря, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Проведение оперативных мероприятий в здании администрации Краснодара 22 декабря подтвердили в мэрии.

Krd.ru Администрация Краснодара

Как уточняется, глава Краснодара Андрей Алексеенко «оказывает необходимое содействие следствию», — приводят комментарий мэрии «Кубанские новости».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 22 декабря, ряд источников в правоохранительных органах сообщил о проведении следственно-оперативных действий в отношении мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Также сообщалось о якобы его задержании.

43-летний Андрей Алексеенко занял пост мэра Краснодара официально 17 ноября, до этого исполнял обязанности главы города. Прежде он работал в должности заместителя губернатора Краснодарского края.