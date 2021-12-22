Черкесск, 22 декабря, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии детские дошкольные организации могут закрыться с 25 декабря на каникулы. Рекомендации по рассмотрению такой возможности дали в республиканском министерстве здравоохранения. Для детей, родители которых продолжают работать в эти дни, будут организованы дежурные группы, сообщили в ведомстве.

Yanao.ru Детский сад

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«На период с 25 декабря по 9 января главам администраций муниципальных районов и городских округов КЧР министерством образования и науки КЧР рекомендовано рассмотреть возможность организации работы дежурных групп в детских садах», — цитирует РИА «Карачаево-Черкесия» Марианну Урусову — начальника отдела государственной политики, управления в сфере общего образования и профессионального развития педагогических кадров минобра.

Между тем в городе Черкесске детские сады будут работать в период с 25 по 30 декабря в обычном режиме, сообщили в министерстве.

«Уважаемые родители, детские сады города Черкесска с 25 по 30 декабря продолжают работать в штатном режиме», — уведомило управление образования республиканской столицы.

Напомним, в Карачаево-Черкесии из-за коронавируса принято решение о начале школьных каникул с 25 декабря.

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