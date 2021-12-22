Баку, , 11:53 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял прибывшего в Баку министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время обращения к азербайджанскому народу 10 ноября 2020г President.az

«На встрече было подчёркнуто постоянное развитие дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией во всех областях, с удовлетворением отмечено продолжение сотрудничества в энергетическом секторе, как и в прежние годы», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, участники обсудили совместные международные проекты. Азербайджанская сторона подчеркнула, что приезд Донмеза в Баку стал хорошей возможностью обсудить перспективы сотрудничества двух стран.

Напомним, Донмез прибыл в Баку для участия в первом азербайджано-турецком форуме. Он продлится с 21 по 22 декабря. По информации минэнергетики Азербайджана, на форуме запланированы двухсторонние встречи по вопросам углеводородов, электроэнергии и возобновляемых источников энергии. Планируется подписание ряда документов.

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