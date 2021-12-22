Сеул, 22 декабря, 2021, 11:50 — ИА Регнум. В 2020 году уровень смертности детей в возрасте до пяти лет в КНДР составил 17 случаев на 1000 рождений, об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Известно, что в 1990 году данный показатель составлял 43 на 1000, а в 2000 году — 60 на 1000.

Уровень младенческой смертности сократился с 33 случаев на 1000 рождений в 1990 году до 12 случаев на 1000 рождений в 2020 году, а неонатальной смертности — с 22 до девяти случаев на 1000 рождений за аналогичный период.

Между тем средний мировой показатель смертности детей в возрасте до пяти лет составил 37 случаев на 1000 рождений.

Что касается Южной Кореи, то уровень смертности снизился с 16 случаев на 1000 рождений в 1990 году до восьми случаев на 1000 рождений в 2000 году. В 2020 году показатель составил три случая на 1000 рождений.