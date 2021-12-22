Москва, , 11:50 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении из городского бюджета 256 млн рублей на обновление парка каршеринга и такси. Об этом 22 декабря сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Такси Дарья Антонова © ИА REGNUM

Средства будут предоставлены таксомоторным компаниям и операторам каршеринга в качестве субсидий. Они возместят часть затрат бизнеса, выплачивающего проценты по кредитам и лизинговые платежи.

Всего на получение субсидий поступило 139 заявок от 136 таксомоторных компаний и трёх операторов каршеринга. Планируется приобрести почти 26,4 тыс. машин — более 13,6 тыс. такси и 12,7 тыс. автомобилей каршеринга.

Общая сумма субсидий с учётом выделенных настоящим постановлением средств составит 538,7 млн рублей. Деньги планируется выплатить уже в декабре.