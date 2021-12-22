Новосибирск, , 11:50 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 22 декабря, за прошедшие сутки выявлено 379 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 385 случаев.

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«Скончались тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 59 лет, 61 год, 77 лет, 82 года, 86 лет и женщины в возрасте 39 лет, 45 лет, 56 лет, 62 года, 73 года, 83 года, 84 года, 93 года. Всего в регионе умерли 4110 человек», — сообщил оперативный штаб региона.

Всего в регионе зарегистрировано 91 310 случаев заражения коронавирусом, в том числе — у 10 264 детей; 61 671 пациент выписан с выздоровлением (+358 за сутки).