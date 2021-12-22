Москва, 22 декабря, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Тренер по фигурному катанию ЭтериТутберидзе заявила, что не стала бы приглашать в свою группу Елизавету Туктамышеву по соображениям этики. Об этом она рассказала 22 декабря в интервью Первому каналу.

Этери Тутберидзе [kremlin

«Я бы не пригласила ее к себе в группу. Не потому, что она неинтересная, а потому, что есть этика, тренерская этика», — сказала Тутберидзе.

Напомним, 25-летняя Туктамышева тренируется под руководством Алексея Мишина. Она является чемпионкой мира и Европы, победительницей финала серии Гран-при. Также на её счету золото чемпионата мира в командном турнире.

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