Москва, 22 декабря, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон об ограничении доступа к сайтам с ложными сообщениями об актах терроризма и о продаже документов, в том числе медицинских сертификатов о вакцинации, передает корреспондент ИА REGNUM 22 декабря.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

По инициативе Генерального прокурора РФ или его заместителей ограничивается доступ к информационным ресурсам, распространяющим ложные сообщения об актах терроризма, распространяемые под видом достоверных сообщений; информацию, содержащую обоснование и (или) оправдание осуществления экстремистской деятельности, включая террористическую деятельность.

Также ограничивается доступ к сайтам, где содержатся предложения о приобретении поддельного документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей.

Закон также уточняет заполнение данных в единой биометрической системе.