Москва, 22 декабря 2021, 11:47 — REGNUM Все рассуждения о вакцинации от COVID-19 и QR-кодах как о печати антихриста греховны, заявил 22 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Он добавил, что такие рассуждения уводят людей от понимания того, что «порабощение антихристово состоит в отказе от поклонения Господу в своих делах, а пресловутая печать является внешним знаком, видимым выражением совершившейся апостасии».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее патриарх Кирилл заявил, что вопрос о вакцинации от COVID-19 является делом личного выбора, и недопустимым является злоупотребление властью священниками по этому и аналогичным ему вопросам.
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