Москва, 22 декабря, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Все рассуждения о вакцинации от COVID-19 и QR-кодах как о печати антихриста греховны, заявил 22 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Foto.patriarchia.ru Патриарх Кирилл

«Неуместными и греховными являются рассуждения о вакцинации и присвоении в связи с ней QR-кодов как о будто бы печати антихриста. Грехом является и сеяние паники», — сказал патриарх на ежегодном собрании Московской городской епархии.

Он добавил, что такие рассуждения уводят людей от понимания того, что «порабощение антихристово состоит в отказе от поклонения Господу в своих делах, а пресловутая печать является внешним знаком, видимым выражением совершившейся апостасии».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее патриарх Кирилл заявил, что вопрос о вакцинации от COVID-19 является делом личного выбора, и недопустимым является злоупотребление властью священниками по этому и аналогичным ему вопросам.

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