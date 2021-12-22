Минск, 22 декабря, 2021, 11:47 — ИА Регнум. К лишению свободы на срок от 18 до 20 лет приговорил четверых обвиняемых в совершении актов терроризма и незаконном обороте оружия Минский областной суд. Об этом 22 декабря сообщил незарегистрированный минюстом Белоруссии правозащитный центр «Весна» в своем телеграм-канале.

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Как отмечают правозащитники, обвиняемые Игорь Олиневич и Сергей Романов получили по 20 лет тюремного заключения, Дмитрий Резанович — 19 лет и Дмитрий Дубовский — 18 лет.

При этом все обвиняемые причисляют себя к анархистам и ранее они были включены белорусским Комитетом государственной безопасности в перечень лиц, которые причастны к террористической деятельности.

Также указывается, что приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уголовное дело об оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко, разжигании социальной вражды и розни, возбуждённое против одного из интернет-пользователей, направлено в суд.