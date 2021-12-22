Москва, 22 декабря, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В ближайшей перспективе в РФ не стоит ждать падения строительного рынка из-за того, что ставки по ипотечным кредитам достигнут двузначных значений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Елена Мешкова.

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«Несмотря на то, что рост процентных ставок несколько замедлит темпы выдачи ипотечных кредитов и это, конечно, приведет к снижению спроса на жилье, в ближайшей перспективе существенного падения строительного рынка именно из-за этого факта не будет, — сказала Мешкова. — Ситуация в жилищном строительстве будет определяться прежде всего общим состоянием экономики и решениями правительства РФ по мерам поддержки строительной отрасли».

По ее словам, в результате некоторого падения спроса на ипотечные кредиты цены на жилье скорректируются.

«Однако существенного их снижения, особенно на первичном рынке, в 2022 году ожидать не стоит», — добавила Мешкова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, какое жилье в РФ может подешеветь.