Липецк, 22 декабря, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Онлайн-платформа для оценки выполнения предвыборных обещаний главы администрации Липецкой области будет запущена в 2022 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря сообщил сам глава администрации региона Игорь Артамонов. Вопрос об этом обсуждался на стратегической сессии администрации Липецкой области, в ходе которой были подведены итоги работы за 2021 год и обозначены планы на 2022-й.

Пресс-служба администрации Липецкой области Липецк

«В первую очередь мы работаем для жителей, и множество предвыборных обещаний основаны на запросах населения. Эта работа не должна быть проделана впустую. Мы ждём обратную связь от людей. Если где-то возникнут вопросы к качеству, то мы незамедлительно отреагируем», — подчеркнул Игорь Артамонов.

Как отмечалось на стратегической сессии, всего в регионе запланировано к реализации 1956 проектов в сферах здравоохранения, образования, благоустройства, ЖКХ, спорта, дорожной инфраструктуры, культуры. В текущем году завершена работа на 200 объектах. До 2024 года сформирован чёткий план, согласно которому все обещания главы региона должны быть выполнены.

Игорь Артамонов отметил, что важно акцентировать внимание не только на количестве объектов, но и на качестве их исполнения, именного для этого и будет запущена онлайн-платформа с трёхуровневой оценочной системой. Своё мнение выскажут жители, профильные управления и глава региона оценят работу по ряду параметров, основными из которых будут качество и своевременность исполнения.

Также на стратсессии был представлен рейтинг муниципалитетов. Лучший по выполнению предвыборных обещаний Игоря Артамонова сейчас Липецкий район. Краснинский и Тербунский — второй и третий соответственно. В топ-5 вошли Лев-Толстовский и Елецкий районы.