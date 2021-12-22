Минск, 22 декабря, 2021, 11:51 — ИА Регнум. Загрузка ядерного топлива в реактор началась на втором блоке Белорусской атомной электростанции (АЭС) 22 декабря, сообщает пресс-служба министерства энергетики Белоруссии.

Belaes.by Белорусская АЭС

В минэнерго отметили, что первую тепловыделяющую сборку со свежим ядерным топливом загрузили в активную зону реактора второго энергоблока в 10:11 по местному времени (совпадает с мск). Всего в реактор загрузят 163 тепловыделяющие сборки из 312 тепловыделяющих элементов, вес топлива в одной сборке — 571 кг.

«Таким образом, положено начало важному этапу проекта — физическому пуску блока, главная задача которого — подтвердить надёжность и безопасность его работы на проектных параметрах», — подчеркнули в ведомстве.

Следующий после физического пуска этап — подготовка блока к включению в энергосистему страны, его опытно-промышленная эксплуатация. Этот этап запланирован на 2022 год.

Как сообщало ИА REGNUM, первый энергоблок БелАЭС на сегодняшний день вырабатывает порядка 28 млн кВт⋅ч электроэнергии, это 22% от общего объема производства электроэнергии в Белоруссии. Строят АЭС по типовому российскому проекту «АЭС-2006».