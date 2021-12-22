Липецк, 22 декабря, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Первый арендный дом в Липецкой области возведёт ДОМ.РФ. В настоящее время для строительства определён участок в Липецке, на улице Неделина. Общая площадь здания составит около 10 тыс. квадратных метров. Как сообщил 22 декабря корреспонденту ИА REGNUM глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, проект обсуждался на совещании с участием заместителя генерального директора ДОМ. РФ Дениса Филиппова и мэра Липецка Евгении Уваркиной.

Пресс-служба администрации Липецкой области Строительство дома

«Спрос на арендное жилье растёт, в том числе и в Черноземье. Для нашего региона это новый опыт. Будем накапливать его постепенно. Важно, что эта работа ведётся в сотрудничестве с надёжным партнёром, Единым институтом развития ДОМ. РФ», — прокомментировал Игорь Артамонов.

Денис Филиппов отметил, что активная работа с Липецкой областью по развитию рынка цивилизованной аренды жилья даёт результаты. В ближайшее время планируется определить застройщика для первого арендного дома, согласовать проект, после чего начнётся непосредственно строительство.

Также на совещании обсуждалась разработка концепции благоустройства центральной части Липецка. Эти работы будут профинансированы Единым институтом развития и администрацией области.

Отметим, что в 2017 году специалисты ДОМ. РФ разработали для города дизайн-проекты благоустройства 8 общественных пространств на общей площади в 34,5 гектара в Липецке. В ноябре 2021 года ДОМ. РФ, Фонд ДОМ. РФ и администрация Липецкой области подписали соглашение о сотрудничестве в области развития территорий Липецка, в рамках которого в регионе будет развиваться цивилизованный рынок арендного жилья, а также будет разработан мастер-план развития центральной части города.