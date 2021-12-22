Чебоксары, 22 декабря 2021, 11:42 — REGNUM При выдаче фальшивых справок о вакцинации речь может идти «не просто» о подделке документа, «это ведь своего рода причинение вреда здоровью». И в случае подтверждения фактов привлекать к ответственности следует не только медиков. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил вице-премьер — министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов, комментируя возможную выдачу в республике документов без фактического прохождения вакцинации от ковида.
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Глава ведомства на сессии Госсовета республики, отвечая на вопросы депутатов, прокомментировал возбуждение уголовного дела в связи с возможной выдачей фальшивых документов о прививке от COVID-19. По словам Владимира Степанова, в медицинские учреждения разосланы «информационные письма» с напоминанием об ответственности за данные деяния, а также издан приказ, с которым «под роспись» ознакомлены главные врачи о персональной ответственности за подобные преступления.
По его словам, на примере онкологического диспансера в республике совместно с прокуратурой отрабатываются меры по «борьбе с коррупцией». В частности, установлены ящики для анонимных сообщений о возможных преступлениях в учреждении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее МВД по Чувашии распространило информацию о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»). Под подозрение попал работник больницы в Ибресинском районе. Следствие полагает, что пятеро жителей получили поддельный сертификат без прохождения вакцинации от ковида.
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