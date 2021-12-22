Чебоксары, 22 декабря, 2021, 11:42 — ИА Регнум. При выдаче фальшивых справок о вакцинации речь может идти «не просто» о подделке документа, «это ведь своего рода причинение вреда здоровью». И в случае подтверждения фактов привлекать к ответственности следует не только медиков. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил вице-премьер — министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов, комментируя возможную выдачу в республике документов без фактического прохождения вакцинации от ковида.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Глава ведомства на сессии Госсовета республики, отвечая на вопросы депутатов, прокомментировал возбуждение уголовного дела в связи с возможной выдачей фальшивых документов о прививке от COVID-19. По словам Владимира Степанова, в медицинские учреждения разосланы «информационные письма» с напоминанием об ответственности за данные деяния, а также издан приказ, с которым «под роспись» ознакомлены главные врачи о персональной ответственности за подобные преступления.

«Каждый главный врач в своём подведомственном учреждении издал локальный приказ, где расписался каждый медицинский работник, что он предупреждён о возможных последствиях по данным деяниям и соответственно тоже будет нести личную ответственность», — сказал глава минздрава Чувашии.

По его словам, на примере онкологического диспансера в республике совместно с прокуратурой отрабатываются меры по «борьбе с коррупцией». В частности, установлены ящики для анонимных сообщений о возможных преступлениях в учреждении.

«В целом здесь ведь надо не забывать о чём. Ведь в этой части совершения преступления виноваты обе стороны. И должны нести ответственность, на мой взгляд, в рамках законодательства обе стороны. Ведь тот, кто пришёл покупать, как говорится, сертификат за деньги, не проходя вакцинацию, тоже совершает и создаёт условия для совершения преступлений. Поэтому говорить, что только медицинские работники виноваты в этом… В случае подтверждения в результате всех следственных действий и принятия судом определённых решений по этим эпизодам тоже примем однозначную жёсткую позицию: такие люди не должны работать в отрасли. Потому что это ведь не просто выдал фальшивый документ, это ведь своего рода причинение вреда здоровью», — сказал министр здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МВД по Чувашии распространило информацию о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»). Под подозрение попал работник больницы в Ибресинском районе. Следствие полагает, что пятеро жителей получили поддельный сертификат без прохождения вакцинации от ковида.