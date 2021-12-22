Оренбург, 22 декабря, 2021, 11:42 — ИА Регнум. Силовики проводят оперативные мероприятия в министерстве культуры Оренбургской области. Об этом пишут СМИ.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР Обыск

По данным изданий, в них задействованы сотрудники ФСБ. В самом минкультуры подтвердили журналистам факт визита силовиков и подчеркнули, что они явились в рамках уголовного дела, возбуждённого ранее в отношении одной строительной фирмы.

Официальных комментариев правоохранительных органов пока нет.