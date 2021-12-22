Якутск, 22 декабря, 2021, 11:42 — ИА Регнум. МУП «Жилкомсервис» наказано за нарушение законодательства об охране окружающей среды. Соответствующее решение вынес Якутский городской суд, сообщили 22 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе инстанции.

Виктор Гурин Канализация течет прямо под стены новостроек

Читайте также: В Якутии зафиксирована массовая гибель рыбы

Компания оштрафована на 30 тыс. рублей за то, что допустила загрязнение территории Якутска канализационными водами. Сети протекали возле домов на улице автодорожная.

«Содержание АПАВ и аммония превышает допустимый уровень в 1,2 раза», — констатировали в суде.

Таким образом МУП «Жилкомсервис» нарушил требования четырёх статей закона РФ «Об охране окружающей природной среды. Вина предприятия в разливе канализационных вод доказана актом обследования территории и экспертными заключениями, основанными на анализе образцов почвы на месте ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября в Якутии в Усть-Майском районе Якутии проводилась проверка массовой гибели рыбы на реке Алдан. О гибели рыбы сообщили жители сёл Эльдикан и Кюпцы. Образцы рыбы направлены в в Восточно-Сибирское территориальное управление «Росрыболовство».