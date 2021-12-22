Черкесск, 22 декабря, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии будут исполнены 200 новогодних пожеланий, которые загадали дети в своих открытках, размещенных на «Ёлке желаний», установленной в здании правительства. Несколько открыток снял глава республики Рашид Темрезов. Дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации попросили планшеты и ноутбуки. Руководитель региона пообещал исполнить каждое желание.

Dana Tentis Новогодняя елка

«Сегодня снял с «Елки желаний» открытки-мечты деток, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Сегодня же Дед Мороз в своем мешке принесет для Кидакоева Дамира специализированный планшет для слабовидящих, для Коблева Захара — ноутбук, о котором он просил. И юный Абдуллах Биджиев в подарок получит своё желание — планшет», — написал Темрезов на своей странице в соцсети Instagram.

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