Октябрьский, Башкирия, , 11:42 — REGNUM Подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, в результате чего два человека получили не совместимые с жизнью травмы, задержали в Башкирии. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба МВД по региону.

ДТП 56.мвд.рф

Сообщается, что 18 декабря полицейские г. Октябрьского получили сведения о ДТП, которое произошло на улице Кооперативной.

Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов установили, что автомобиль ВАЗ-21 150, за рулем которого находился 19-летний мужчина, столкнулся с попутной автомашиной ВАЗ-21 120, под управлением местной 22-летней женщины. В результате ДТП автомобиль ВАЗ-21 120 выехал на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» и опрокинулся в кювет.

«В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ-21 120 и ее 19-летняя пассажирка были доставлены в медицинское учреждение, где от полученных травм скончались. Также за медицинской помощью обратились водитель автомашины «Лада Гранта» и его двое пассажиров, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести», — сообщает пресс-службы.

Отмечается, что водитель автомобиля ВАЗ-21 150 скрылся с места ДТП, но был установлен полицейскими и доставлен в отдел полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего. Подозреваемый находится под стражей.

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