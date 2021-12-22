Южно-Сахалинск, 22 декабря, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Губернатор Сахалинской области Валерий Лиморенко первым снял с «Ёлки желаний» шар с желанием Артура Федотова из Охи. Мальчик мечтает увидеть Москву, погулять по Красной площади и побывать в детских развлекательных центрах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Пресс-служба правительства Сахалинской области Валерий Лимаренко снял шар с «Ёлки желаний»

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Всего на «Ёлке желаний» в правительстве Сахалина 33 шара — Всероссийская благотворительная акция помогает исполнять мечты ребят из детских домов, многодетных и малоимущих семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и тяжелыми заболеваниями.

По словам губернатора, каждое желание детей обретет доброго волшебника, который исполнит детские мечты в жизнь.

«Приближается, пожалуй, самый любимый праздник детей и взрослых. Новый год — это время чудес и добрых дел. На нашей ёлке собраны заветные мечты юных сахалинцев и курильчан. Предлагаю нам с вами выступить в качестве Дедов Морозов и исполнить их», — сказал Валерий Лимаренко, и снял первый шар.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области проходит ежегодная акция «Ёлка желаний» — губернатор Сергей Носов снял шары с желаниями с ёлки.