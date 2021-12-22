Триполи, 22 декабря 2021, 11:38 — REGNUM Проведение парламентских и президентских выборов в Ливии, которые должны состояться в стране 24 декабря, невозможно. Об этом 22 декабря заявила палата представителей (парламент) Ливии, передает телеканал Sky News Arabia.
По информации источника, законодатели страны отметили, что «провести выборы в запланированные сроки, в (ближайшую) пятницу, невозможно».
Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря стало известно, что президентский совет Ливии готовит предложение о переносе даты проведении выборов в стране, которые назначены на 24 декабря.