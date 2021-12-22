Парламент Ливии считает, что выборы в назначенный срок провести невозможно
Триполи, 22 декабря, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Проведение парламентских и президентских выборов в Ливии, которые должны состояться в стране 24 декабря, невозможно. Об этом 22 декабря заявила палата представителей (парламент) Ливии, передает телеканал Sky News Arabia.
Nicolas Raymond
Флаг Ливии
По информации источника, законодатели страны отметили, что «провести выборы в запланированные сроки, в (ближайшую) пятницу, невозможно».
Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря стало известно, что президентский совет Ливии готовит предложение о переносе даты проведении выборов в стране, которые назначены на 24 декабря.