Триполи, 22 декабря, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Проведение парламентских и президентских выборов в Ливии, которые должны состояться в стране 24 декабря, невозможно. Об этом 22 декабря заявила палата представителей (парламент) Ливии, передает телеканал Sky News Arabia.

Nicolas Raymond Флаг Ливии

По информации источника, законодатели страны отметили, что «провести выборы в запланированные сроки, в (ближайшую) пятницу, невозможно».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря стало известно, что президентский совет Ливии готовит предложение о переносе даты проведении выборов в стране, которые назначены на 24 декабря.