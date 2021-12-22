Москва, 22 декабря, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении людей, избивших фигуриста Дмитрия Соловьёва, может быть переквалифицировано. Об этом 22 декабря заявил глава управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

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По его словам, следователь может переквалифицировать уголовное дело на более тяжкую статью в случае ухудшения состояния Соловьёва.

«Пока мы не понимаем вред здоровью, мы не можем квалифицировать деяния», — сказал Васенин.

Он добавил, что решение будет приниматься по мере поступления информации, а следователь примет решение моментально.

Васенин отметил, что сразу после избиения Соловьёв отказался от медицинской помощи, хотя ему предлагали её дважды. И только спустя шесть часов в полицию поступило сообщение из лечебного учреждения о травмах пострадавшего.

Напомним, 21 декабря Соловьёв был избит в центре Москвы, его госпитализировали. В полицию доставили двух нападавших, им может грозить лишение свободы на срок до пяти лет. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.