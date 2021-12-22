СБ ООН включил лидера хорасанского отделения ИГИЛ* в санкционный список
Вашингтон, 22 декабря, 2021, 11:36 — ИА Регнум. *ИГИЛ — (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
Комитет Совета Безопасности ООН по санкциям в отношении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и связанных с ними лиц, групп, компаний и организаций включил Санауллу Гаффари, известного как «Шахаб Мохаджер», лидера «Вилаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (отделение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующее в Афганистане и Пакистане), в санкционный список. Это решение было принято 21 декабря, сообщает «8 Собх».
В соответствии с санкциями Совета Безопасности ООН, налагается запрет на поездки лидера «Вилаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также арест на его имущество и активы.
Ранее Госдепартамент США внёс Санауллу Гаффари вместе с тремя другими членами группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в список «глобальных террористов». Маулави Раджаб и Султан Азиз Азам также включены в санкционный список вместе с Гаффари.
Согласно имеющейся информации, Санаулла Гаффари руководит ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане с 2020 года.
Предполагается, что Санаулла был одним из специальных телохранителей первого вице-президента Афганистана. Однако, эта информация ещё не проверена.
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Ранее «Вилаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взял на себя ответственность за серию смертоносных нападений на мирных жителей, общественные места, мечети, школы, университеты и учебные центры. Группа также взяла на себя ответственность за несколько терактов с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли Афганистан под свой контроль.
Ранее «Вилаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попал под санкции Совета Безопасности ООН.