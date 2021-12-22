Ватикан, , 11:34 — REGNUM Русская православная церковь и Римско-католическая церковь обсудили возможные даты и места проведения встречи между Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и папой Римским Франциском. Об этом по итогам встречи с понтификом заявил глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

Патриарх Кирилл и папа Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы сегодня сумели обсудить конкретные даты и конкретные места, но все это подлежит конкретизации и согласованию», — сказал Иларион.

По его словам, в этой связи стороны пока не могут объявить «ни дату, ни место».