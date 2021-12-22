Москва, , 11:34 — REGNUM Российская экономика могла бы получать доходы от налогообложения операций, связанных с криптовалютой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 декабря заявил профессор департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Игорь Лукасевич. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ могут появиться правила обращения криптовалют.

Криптовалюта (сс) geralt

«В настоящее время в РФ правила обращения криптовалют как таковые отсутствуют, а на российских площадках ее легальная купля/продажа невозможна. В то же время граждане могут подпольно заниматься майнингом, а также приобретать криптовалюту на зарубежных площадках либо через компании-посредники, — сказал Лукасевич. — Поэтому ЦБ, скорее всего, лишь зафиксирует статус-кво на законодательном уровне, установив, возможно, ограничения на объемы переводимых на зарубежные площадки средств, и ужесточит требования к раскрытию информации о таких операциях, в том числе для граждан».

По его словам, с чисто прагматической точки зрения, государство могло бы получать доходы, например, от налогообложения операций с криптовалютой, лицензирования участников рынка и тому подобного.

«Вместе с тем организация контроля и регулирования таких рынков достаточно сложна и требует значительных затрат. При этом риски очень высоки, а результаты неочевидны. Судя по всему, ЦБ пока проще и дешевле запретить обращение криптовалют на российском рынке без существенных последствий для экономики», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральный банк РФ призвали четко и ясно обозначить свою истинную позицию в отношении криптовалют.

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