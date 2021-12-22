Красноярск, , 11:33 — REGNUM По состоянию на 21 декабря в Красноярском крае первым компонентом вакцины от коронавируса привито 1 247 048 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 декабря в региональном министерстве здравоохранения.

Прививка Jornalbeirario.com.br

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Завершил вакцинацию 1 246 101 человек. Охват вакцинацией составляет 56,04% от взрослого населения.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 декабря в регионе выявлено 168 128 носителей коронавируса.

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